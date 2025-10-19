19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
2-1
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-7
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
0-123'
19 Ekim
Toulouse-Metz
4-0
19 Ekim
Rennes-Auxerre
2-2
19 Ekim
Lorient-Brest
3-3
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
0-021'
19 Ekim
Atalanta-Lazio
0-0
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
1-0
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
0-08'
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
0-3
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-1
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
1-2
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-3
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
1-1
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-2
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Joao Pereira: "Maçı devre arasında yaptığımız düzeltmeler kazandırdı"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Süper Lig'de mağlup olmayan Göztepe karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin önemine vurgu yaptı.

19 Ekim 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Maçı devre arasında yaptığımız düzeltmeler kazandırdı'
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
 
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov mücadeleyi değerlendirdi.
 
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında Süper Lig'de mağlup olmayan Göztepe'ye karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Önemli bir galibiyetti. Kendi sahamızda oynadığımız ve kazandığımız ikinci maç oldu. Bu bizim için gerçekten önemliydi çünkü puanlar toplamak bizim adımıza çok değerliydi. Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık, 3 puan alamamıştık. Bu maçta bunu başardık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum çünkü geçen hafta, Gençlerbirliği maçından sonra iyi bir reaksiyon gösterdiler, iyi bir cevap verdiler. O maçtan sonra açıkçası mutlu değildim. Bunu maçın sonucuyla ilgili söylemiyorum; sonucu tabii ki biz her zaman kontrol edemeyiz ama sahada yaptıklarımızdan dolayı memnun değildim. Bugün farklıydı. Bunu sadece kazandığımız için söylemiyorum. Daha önce de birçok kez belirttim, ben değerlendirmemi sadece maçın sonucuna göre yapmıyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Ligde üçüncü sırada olan, bugüne kadar hiç mağlubiyet yaşamamış bir takımdı. Onların çok farklı ama bir o kadar da etkili bir oyun anlayışı var. Bugün ilk yarıda bu oyun anlayışlarını, özellikle geçiş oyunlarını kontrol etmeye çalışırken biraz zorlandık ve 2-3 gol pozisyonuna girdiler. Burada yardımcılarımı da tebrik etmek istiyorum çünkü devre arasında maçı çok iyi analiz edip bana doğru tavsiyeler verdiler. Devre arasında birkaç küçük düzeltme yaptık ve ikinci yarıda o değişikliklerle Göztepe'ye gol pozisyonu vermedik. Aksine biz 3-4 net gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak bizim için iyi bir maçtı. Yarın dinleneceğiz, oyuncular da aileleriyle zaman geçirecek. Ancak haftaya yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Son maçlarını kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Aynı şekilde odaklanmaya devam edip, hafta içinde iyi çalışarak bu çizgimizi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
