Jason Preston ameliyat geçirdi, uzun süre yok!

LA Clippers, çaylak point guardı Jason Preston'ın sağ ayağından ameliyat olduğunu duyurdu.



Takım, yaptığı duyuruda Preston'ın sağ ayağındaki bağlarından operasyon geçirdiğini açıklarken, bu sezon uzun bir süre parkelerden uzak kalacağını belirtti.



Preston bu sakatlığı, geçtiğimiz ay bir antrenman sırasında geçirmiş ve sonrasında oynanan iki hazırlık maçını kaçırmıştı.



2021 NBA Draftı'nda 33. sıradan seçilmiş olan Preston, Clippers için Yaz Ligi'nde beş maçta forma giymiş ve 9.0 sayı, 2.6 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları tutturmuştu.



22 yaşındaki oyuncu, Clippers'ın Kawhi Leonard ve Serge Ibaka ile birlikte sakatlık listesine eklenen üçüncü oyuncusu oldu.



