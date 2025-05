Jasikevicius, şampiyonluğu eşine armağan etti

Basketbol THY Euroleague Final Four finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Şampiyon olmak dünyanın en güzel duygusu." dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen dörtlü finalde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerde başantrenör Jasikevicius ile MVP seçilen Nigel Hayes-Davis final sonrası basın toplantısına katıldı.



Oyunculuk kariyerinde daha önce dört kez kupayı kazanan ancak başantrenör olarak ilk defa kupa sevinci yaşayan Jasikevicius, bununla ilgili soruya "Bu istatistik sizin için, benim için değil. Ben sadece unvan için buradayım. Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için çok minnettarım. Avrupa basketbolunun en iyi genel menajeriyle çalıştığım için gerçekten onur duyuyorum. Artık bir oyuncu olarak kazanamıyorum ama aynı şey. Şampiyon olmak dünyanın en güzel duygusu. İnsanların 'Sarunas kazanacak ama tek soru ne zaman kazanacağı' demesi benim için haksızlıktı. İnsanlar bu kupaya ulaşmanın zorluğunu anlamıyorlar. Bu çok zor bir şey. En önemlisi oyuncular. Oyuncular başarılı olamadığında tüm suçu biz koçlar üstleniyoruz ama tüm bu durum benim için her zaman zordu ve adil değildi." yanıtını verdi.



"OMUZLARIMDA BÜYÜK BİR YÜK VARDI"



Taraftarı ve oyuncuları kutlayan 49 yaşındaki Litvanyalı başantrenör, "Nasıl acı çekeceğimizi, her şeyi nasıl yapacağımızı bilerek şampiyonluğu kazandık. Uzun yıllar bu kadar yakın olduktan ve sürekli burada (finaller) bulunduktan sonra omuzlarımda büyük bir yük vardı. Tümseği aşmak bazı anlarda zor oldu. Kupayı aileme, özellikle de eşime armağan etmek istiyoruz. Yıllar boyunca tüm çılgın arkadaşlarımı o idare etti." ifadelerini kullandı.



"NIGEL'IN İŞ AHLAKINDAN MEMNUNUM"



Final maçının MVP'si Nigel Hayes-Davis hakkında da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Onun rolünün değiştiğini düşünmüyorum. Genel olarak sahada ne görürseniz görün, oyuncularla iyi bir ilişki kurmak için gerçekten büyük çaba sarf ediyorum. Nigel, dörtlü finale yüzde yüzüyle gelmedi. Yarı finaldeki oyununu gerçekten takdir ettim, sabırlıydı, zorlamıyordu. Bu bir olgunluk göstergesidir. Onun iş ahlakından memnunum." ifadelerini kullandı.



Marko Guduric'in performansının kupa adına belirleyici olduğuna da değinen Jasikevicius, "Marko gerçekten çok sağlam. Ondan ne istediğimizi anlıyor. Gerçekten agresifti. Monaco'ya karşı attığı şutlar şampiyonluğu bizim için belirledi." değerlendirmesinde bulundu.