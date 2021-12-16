Jan Vesely: "3 günde kazandığımız 2. maç!"

Fenerbahçe Beko'nun pota altı oyuncusu Jan Vesely, Baskonia maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jan Vesely: '3 günde kazandığımız 2. maç!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2021 22:38
Fenerbahçe Beko'nun yıldız pota altı oyuncusu Jan Vesely, EuroLeague'de kazandıkları Baskonia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

3 günde kazandıkları 2. maç olduğuna dikkat çeken Çekyalı pivot, "Galibiyet her zaman iyidir. Özellikle evimizde. Zorlu ve sıkışık fikstür bu. 3 günde 2 maç kazanmak önemli. Şimdi çıkışı sürdürmek istiyoruz, en önemlisi bu!" dedi.

De Colo'nun oyunundan bahseden Vesely, "Nando bugün çok iyi savunma yapıyordu. Bu takımın en büyük hücum güçlerinden biri ama takım savunmasına katkı vermesi bizim için çok değerli. Onun katkı vermesi beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.