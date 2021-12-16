Jan Vesely: '3 günde kazandığımız 2. maç!'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız pota altı oyuncusu Jan Vesely, EuroLeague'de kazandıkları Baskonia maçının ardından açıklamalarda bulundu.



3 günde kazandıkları 2. maç olduğuna dikkat çeken Çekyalı pivot, "Galibiyet her zaman iyidir. Özellikle evimizde. Zorlu ve sıkışık fikstür bu. 3 günde 2 maç kazanmak önemli. Şimdi çıkışı sürdürmek istiyoruz, en önemlisi bu!" dedi.



De Colo'nun oyunundan bahseden Vesely, "Nando bugün çok iyi savunma yapıyordu. Bu takımın en büyük hücum güçlerinden biri ama takım savunmasına katkı vermesi bizim için çok değerli. Onun katkı vermesi beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





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