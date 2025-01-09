Jaden Philogene'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kanat oyuncusu Jaden Philogene, Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jaden Philogene'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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09 Ocak 2025 01:11
Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Aston Villa forması giyen Jaden Philogene ile anlaştı.

Ipswich Town, Aston Villa'ya Philogene için 21 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklifle transferi bitirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 22 yaşındaki oyuncuya, Everton'ın teklifi bulunuyordu.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan kanat oyuncusu, perşembe sabahı Premier Lig ekibi için sağlık kontrolünden geçecek.

PHILOGENE'IN PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan İngiliz oyuncu, 535 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı.


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