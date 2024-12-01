İtalya'da şok; futbolcu sahada fenalaştı!

Fiorentina - Inter maçı, Fiorentinalı Edoardo Bove'nin fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya'da şok; futbolcu sahada fenalaştı!
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01 Aralık 2024 20:32
Son güncelleme 01 Aralık 2024 21:26
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan ve ligin iddialı iki takımının mücadelesi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle yarım kaldı.

Maçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.

Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.

Bove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü.

Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.

İtalyan Adnkronos ajansı, Bove'nin bilincinin yerine geldiği ve herhangi bir destek olmadan nefes alabildiği haberini geçti.

 

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