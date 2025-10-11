10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
3-0
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
3-5
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-0
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-2
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-0
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
4-0
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
2-0

İşte üç büyüklerin toplam borcu!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın net borçları açıklandı.

calendar 11 Ekim 2025 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
İşte üç büyüklerin toplam borcu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) mali tablolarla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan bildirilerin ardından Üç Büyükler'in toplam borçları belli oldu.

Galatasaray'ın borcu

Galatasaray, 31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 24.3 milyar TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin borcu

Fenerbahçe, 31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 18.8 milyar TL olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın borcu

Beşiktaş, 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcun 17.8 milyar TL olduğunu bildirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.