İşte üç büyüklerin toplam borcu!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) mali tablolarla ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan bildirilerin ardından Üç Büyükler'in toplam borçları belli oldu.
Galatasaray'ın borcu
Galatasaray, 31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 24.3 milyar TL olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin borcu
Fenerbahçe, 31 Ağustos 2025 itibariyle kulüp borcunun 18.8 milyar TL olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ın borcu
Beşiktaş, 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borcun 17.8 milyar TL olduğunu bildirdi.
