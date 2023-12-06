İşte Trabzonspor'un Nwakaeme için hazırladığı formül

Trabzonspor, eski yıldızı Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı da eski öğrencisiyle çalışmaya sıcak bakıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün genel kurulda yaptığı açıklamada, "Nwakaeme'yi istiyoruz. Onun da gelme niyeti var ama bonservis veremeyiz. Bakalım, ne olacağını göreceğiz" demişti. Bordo-Mavililer'in "bonservisini de al, gel" dediği Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha ile görüşmelere başladı. Nijeryalı oyuncu, kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi halinde ara transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutacak.
SEZON SONU DA GELEBİLİR
Nwakaeme, Al-Fayha yetkililerini bonservisini alarak ayrılma konusunda ikna edememesi halinde, Trabzonspor'a gelmek adına sezon sonunu bekleyecek. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun, Al Fayha ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği transferin devre arasına kadar netlik kazanması bekleniyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün genel kurulda yaptığı açıklamada, "Nwakaeme'yi istiyoruz. Onun da gelme niyeti var ama bonservis veremeyiz. Bakalım, ne olacağını göreceğiz" demişti. Bordo-Mavililer'in "bonservisini de al, gel" dediği Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha ile görüşmelere başladı. Nijeryalı oyuncu, kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi halinde ara transfer döneminde Trabzonspor'un yolunu tutacak.
SEZON SONU DA GELEBİLİR
Nwakaeme, Al-Fayha yetkililerini bonservisini alarak ayrılma konusunda ikna edememesi halinde, Trabzonspor'a gelmek adına sezon sonunu bekleyecek. 34 yaşındaki yıldız oyuncunun, Al Fayha ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay verdiği transferin devre arasına kadar netlik kazanması bekleniyor.
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