İşte masa tenisinde son 16'ya kalanlar

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakaları yapıldı.
Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarının ardından ilk 16'ya kalan sporcular belli oldu.
Türk sporculardan Abdullah Talha Yiğenler, Senagalli Sow Hamidou'yu 3-1, İbrahim Gündüz ise Yemenli Abdulrahman Ali Mohammed Alyafaee'yi 3-0 mağlup ederek, son 16'ya kaldı.
Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarının ardından ilk 16'ya kalan sporcular belli oldu.
Türk sporculardan Abdullah Talha Yiğenler, Senagalli Sow Hamidou'yu 3-1, İbrahim Gündüz ise Yemenli Abdulrahman Ali Mohammed Alyafaee'yi 3-0 mağlup ederek, son 16'ya kaldı.
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