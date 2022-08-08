İşte masa tenisinde son 16'ya kalanlar

Masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarında rakiplerini yenen Abdullah Talha Yiğenler ve İbrahim Gündüz son 16'ya kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte masa tenisinde son 16'ya kalanlar
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08 Ağustos 2022 02:11
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakaları yapıldı.

Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarının ardından ilk 16'ya kalan sporcular belli oldu.

Türk sporculardan Abdullah Talha Yiğenler, Senagalli Sow Hamidou'yu 3-1, İbrahim Gündüz ise Yemenli Abdulrahman Ali Mohammed Alyafaee'yi 3-0 mağlup ederek, son 16'ya kaldı.

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