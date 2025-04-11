İşte Konferans Ligi'nde sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final turunda ilk maçlar oynandı. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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İşte Konferans Ligi'nde sonuçlar
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11 Nisan 2025 00:22
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma tamamlandı.

Müsabakaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere): 0-3

Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya): 2-0

Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya): 1-2

Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya): 0-1

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