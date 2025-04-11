İşte Konferans Ligi'nde sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma tamamlandı.
Müsabakaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere): 0-3
Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya): 2-0
Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya): 1-2
Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya): 0-1
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma tamamlandı.
Müsabakaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere): 0-3
Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya): 2-0
Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya): 1-2
Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya): 0-1