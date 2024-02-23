Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti.
Fenerbahçe, bu turdan önce Avrupa'da Belçika ekiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce Avrupa'da Belçika ekipleri ile 8 kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Belçika ekiplerine karşı performansı:
1965-1966 | Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
Fenerbahçe 0-0 Anderlecht
Anderlecht 5-1 Fenerbahçe
2007-2008 | Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe 1-0 Anderlecht
Anderlecht 0-2 Fenerbahçe
2018-2019 |UEFA Avrupa Ligi
Anderlecht 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht
2021-2022 | UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
FENERBAHÇE - GILLOISE MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki ilk maçında 7 Mart'ta Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, 14 Mart'ta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
Fenerbahçe, bu turdan önce Avrupa'da Belçika ekiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, daha önce Avrupa'da Belçika ekipleri ile 8 kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Belçika ekiplerine karşı performansı:
1965-1966 | Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
Fenerbahçe 0-0 Anderlecht
Anderlecht 5-1 Fenerbahçe
2007-2008 | Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe 1-0 Anderlecht
Anderlecht 0-2 Fenerbahçe
2018-2019 |UEFA Avrupa Ligi
Anderlecht 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht
2021-2022 | UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp
Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
FENERBAHÇE - GILLOISE MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki ilk maçında 7 Mart'ta Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, 14 Mart'ta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
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