İsmail Kartal'ın yardımcısına talip çıktı!

Gençlerbirliği, İsmail Kartal'ın yardımcısı Recep Karatepe'yi teknik direktör adayları arasına ekledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın yardımcısına talip çıktı!
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30 Mayıs 2024 11:37
Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yardımcısı olan Recep Karatepe'yi de teknik direktör adayları arasına ekledi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÇALIŞTI

Kariyerinin ilk yıllarında Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan 46 yaşındaki Recep Karatepe, Yanal ile birlikte Fenerbahçe ve Trabzonspor'da çalışmıştı. Recep Karatepe, 2020-2021 sezonunda ise Özcan Bizati'nin ekibinde Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

2021-2022 sezonunda İsmail Kartal'ın ekibine dahil olan genç antrenör, Kartal'ın Fenerbahçe'deki ikinci ve üçüncü dönemlerinde sarı-lacivertlilerin kulübesinde yer aldı.



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