Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

İskenderunspor, 5. dakikada Ulaş Zengin ve 7. dakikada Erdem Can Polat'ın golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ev sahibi takım 50. dakikada Muhammed Mert'in penaltıdan golü ile farkı bire indirdi.



Öte yandan Karagümrük'te Ahmet Tarık Tuğyan, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karşılaşmada başka gol olmayınca 2-1 galip gelen İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük ise kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada İskenderunspor öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Manış'ın kullandığı köşe vuruşunda, altıpas önünde topa iyi yükselen Ulaş Zengin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



7. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topla ceza sahasına giren Mehmet Manış'ın pasında, Erdem Can Polat'ın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.



45. dakikada Devran Şenyurt'un ceza sahası içinde müdahalesiyle Barış Kalaycı yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı. 45+1. dakikada Gray'in penaltı vuruşunda kaleci Arel Ekinci soluna uzanarak meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.



İlk yarı İskenderunspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



49. dakikada Solwie Energy Fatih Karagümrük bir kez daha penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa koşan Baran Demiroğlu, ceza sahası içinde kalecinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



50. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Muhammed Mert'in penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-2.



Karşılaşmayı 2-1 kazanan İskenderunspor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Sıraç Akpınar



Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Ahmet Tarık Tuğyan, Alper Demirol (Dk. 83 Ömer Faruk Gümüş), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Muhammed Mert (Dk. 83 Tuğbey Akgün), İrfan Köse, Dovedan (Dk. 46 Arda İbrahim Akgün), Barış Kalaycı, Ahmet Sivri, Gray (Dk. 46 Baran Demiroğlu)



İskenderunspor: Arel Ekinci, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Erbay Eker, Kerem Kurşun (Dk. 79 Hüseyin İçlek), Devran Şenyurt (Dk. 90+2 Ulaş Yılmaz), Mehmet Manış, Mohamed Khalil (Dk. 66 Abdurrahman Kuyucu), Berat Yılmaz (Dk. 46 Saruhan Fındıkcı), Erdem Can Polat (Dk. 66 Yusuf Acer)



Goller: Dk. 5 Ulaş Zengin, Dk. 7 Erdem Can Polat (İskenderunspor), Dk. 50 Muhammed Mert (Penaltıdan) (Solwie Energy Fatih Karagümrük)



Kırmızı kart: Dk. 89 Tarık Tuğyan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 18 Devran Şenyurt, Dk. 84 Hüseyin İçlek, Dk. 84 Turan Tuzlacık, Dk. 90+1 Ulaş Zengin (İskenderunspor), Dk. 33 Dovedan (Solwie Energy Fatih Karagümrük)