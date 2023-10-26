İrfan Can Kahveci'den '4 kupa' açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, takımdaki yıldızlar ve 4 kupa hedefi hakkında açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci'nin özellikle 4 kupa hedefi hakkında söyledikleri dikkat çekti.
100. MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.
Ludogorets karşılaşmasına yedek başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve takımıyla 100. maçına çıktı.
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Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, takımdaki yıldızlar ve 4 kupa hedefi hakkında açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci'nin özellikle 4 kupa hedefi hakkında söyledikleri dikkat çekti.
100. MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.
Ludogorets karşılaşmasına yedek başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve takımıyla 100. maçına çıktı.
İRFAN CAN'IN SÖZLERİNE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ