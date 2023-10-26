29 Ekim

İrfan Can Kahveci'den "4 kupa" açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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İrfan Can Kahveci'den '4 kupa' açıklaması
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26 Ekim 2023 22:53
Son güncelleme 26 Ekim 2023 22:55
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, 3-1 kazanılan Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, takımdaki yıldızlar ve 4 kupa hedefi hakkında açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci'nin özellikle 4 kupa hedefi hakkında söyledikleri dikkat çekti.

100. MAÇINA ÇIKTI
Öte yandan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Ludogorets karşılaşmasına yedek başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve takımıyla 100. maçına çıktı.


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