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Iğdır FK'den iki imza birden!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

calendar 07 Ağustos 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK'den iki imza birden!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü forması giyen Moustapha Camara ve FC Köln forması giyen Malik Yılmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen, Moustapha Camara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Moustapha Camara'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon FC Köln forması giyen, Malik Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Malik Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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