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IFAB'dan yeni kurallar için hazırlık!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, penaltı vuruşu ve Video Yardımcı Hakem uygulaması için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

calendar 17 Temmuz 2025 00:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
IFAB'dan yeni kurallar için hazırlık!
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Futbolun geleceğini şekillendirmek isteyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

The Times gazetesinin haberine göre IFAB, penaltı vuruşu ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması için yeni kurallar getirmek istiyor.

Yeni penaltı kuralı önerisine göre, oyuncunun kullandığı penaltı vuruşu kaleciden ya da direkten dönerse oyun durdurulacak ve top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek.


Önerilen diğer düzenlemeler arasında, hakem haksız yere bir köşe vuruşu kararı verdiyse VAR'ın bu karara müdahale edebilmesi de yer alıyor. Benzer şekilde, ikinci sarı kartlarda da VAR devreye girebilecek. Bu düzenlemelerle birlikte VAR'ın oyuna daha fazla etki etmesi ve hakem hatalarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu kararların yürürlüğe girmesi için bir onay süreci bulunuyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek IFAB toplantısında resmi teklifin sunulması gerekiyor. Bu sürecin ardından Mart 2026'daki genel kurulda oylama yapılacak. Mart ayındaki toplantıdan olumlu sonuç çıkması halinde, yeni kurallar 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak.

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