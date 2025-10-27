İbrahim Üzülmez: 'Çok fazla karşılık veremedik'

Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü İbrahim Üzülmez, yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.



Maçta siyahla beyaz gibi geçen bir ilk yarı ve ikinci yarı olduğunu dile getiren Üzülmez, "Süper Lig tecrübesine sahip 7-8 oyuncusu bulunan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk 45 dakikalık oyunumuza baktığımızda, saha içinde doğru işler yapan, rakibe yakın oynayan, gol pozisyonu üreten ve rakibe geçiş imkanı vermeyen bir oyun sergiledik. Gol attık, sayılmadı." dedi.



İkinci yarıda basit bir gol yediklerini kaydeden Üzülmez, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bizim kalitemizde ve tecrübemizde bir takıma yakışmayan bir gol yedik. Evet, futbolda hatalar vardır o pozisyonda da hatalar yaptık. Ancak bu kadar saha içinde kırılgan olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üstesinden gelebilecek kaliteye sahip olduğumuzu biliyorum. Yediğimiz golden sonra kontrolü biraz rakibe veren görüntü sergiledik. Bu da bizim adımıza ders çıkarmamız gereken bir ikinci yarı oldu. Bugün de doğru işler yaptık ama ikinci yarıdaki oyunumuz maalesef kaybetmemize neden oldu."



