Hull City üst üste 2. yenilgisini aldı

İngiltere Championship 40. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Huddersfield'a konuk oldu.



MKM Stadium'da oynanan karşılaşmayı Huddersfield 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.



Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Hull City'den Eaves ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta 79. dakikaya gelindiğinde ise Toffolo'nun golüyle Huddersfield maçı kazanacak üç puanı hanesine yazdırdı.



Bu sonuçla Hull City üst üste 2. yenilgisini alarak 41 puanda kaldı ve maç fazlasıyla haftayı 20. sırada tamamladı. Huddersfield ise 66 puana yükselerek maç fazlasıyla haftayı 3. sırada tamamladı.





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