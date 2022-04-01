Hull City üst üste 2. yenilgisini aldı

Championship 40. hafta maçında Hull City, sahasında Huddersfield'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hull City üst üste 2. yenilgisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 23:48
İngiltere Championship 40. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Huddersfield'a konuk oldu.

MKM Stadium'da oynanan karşılaşmayı Huddersfield 1-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Hull City'den Eaves ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta 79. dakikaya gelindiğinde ise Toffolo'nun golüyle Huddersfield maçı kazanacak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Hull City üst üste 2. yenilgisini alarak 41 puanda kaldı ve maç fazlasıyla haftayı 20. sırada tamamladı. Huddersfield ise 66 puana yükselerek maç fazlasıyla haftayı 3. sırada tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.