19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-026'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-125'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-025'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-079'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-065'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-19'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-09'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-073'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Houston Rockets'ta Kevin Durant ile yeni sözleşme

Bu yaz döneminde Houston Rockets'a takaslanan 37 yaşındaki Kevin Durant, yeni takımıyla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

calendar 19 Ekim 2025 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Houston Rockets'ta Kevin Durant ile yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Bu yaz döneminde Houston Rockets'a takaslanan 37 yaşındaki Kevin Durant, yeni takımıyla sözleşme uzatıyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Durant, 2 yıl için toplam 90 milyon dolar alacak. Yeni sözleşmede, 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu da yer alıyor.

Durant aslında yılda 60 milyon dolarlık maksimum kontrat hakkına sahipti. Ancak kulübe esneklik sağlamak adına yılda 15 milyon dolar daha az kazanmayı kabul etti.

TARİHİ SÖZLEŞME

Kevin Durant, şu anda geçerli ve gelecekteki maaşları baz alındığında NBA tarihinin en yüksek kariyer kazancına sahip oyuncusu oldu.

Durant'in toplam kazancı 598.2 milyon dolara ulaşarak, 583.9 milyon dolar kazanan LeBron James'i geride bıraktı.

Durant, NBA'deki 18. sezonuna giriyor. Geçtiğimiz sezon 26.3 sayı, 6 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynayarak kariyerinin 15. All-Star seçimini elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 9 4 5 0 11 2 17
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 12 17
5 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 9 2 5 2 10 9 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 9 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.