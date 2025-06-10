10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
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03:30

Hollanda'dan Malta'ya gol yağmuru!

2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. hafta maçında Hollanda, konuk ettiği Malta'yı 8-0 mağlup etti.

calendar 10 Haziran 2025 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hollanda'dan Malta'ya gol yağmuru!
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2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. hafta maçında Hollanda, Malta'yı konuk etti.

Euroborg'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 8-0'lık farklı bir skorla kazandı. 
Hollanda'nın gollerini 9 ve 16'ncı dakikalarda Memphis Depay, 20'nci dakikada Virgil van Dijk, 61'inci dakikada Xavi Simons, 74 ve 80'inci dakikalarda Donyell Malen, 78'inci dakikada Noa Lang ile 90+2'nci dakikada Micky van de Ven kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 6'ya yükseltti. Malta ise 1 puanda kaldı.

Hollanda şu ana kadar grup aşamasında 2 maça çıktı, Malta ise 4 maç oynadı.


DEPAY, VAN PERSIE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

öTE YANDAN Memphis Depay, bu maçta attığı 2 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Robin van Persie'nin rekorunu egale etti ve 50 gole ulaştı.

Hollanda, gruptaki bir sonraki maçında 4 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. Malta ise 4 Eylül'de Litvanya'ya konuk olacak.

 


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