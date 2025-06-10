2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. hafta maçında Hollanda, Malta'yı konuk etti.Euroborg'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 8-0'lık farklı bir skorla kazandı.Hollanda'nın gollerini 9 ve 16'ncı dakikalarda20'nci dakikada, 61'inci dakikada, 74 ve 80'inci dakikalarda, 78'inci dakikadaile 90+2'nci dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından Hollanda puanını 6'ya yükseltti. Malta ise 1 puanda kaldı.Hollanda şu ana kadar grup aşamasında 2 maça çıktı, Malta ise 4 maç oynadı.öTE YANDAN Memphis Depay, bu maçta attığı 2 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Robin van Persie'nin rekorunu egale etti ve 50 gole ulaştı.Hollanda, gruptaki bir sonraki maçında 4 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. Malta ise 4 Eylül'de Litvanya'ya konuk olacak.