Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.Hatayspor, 10. dakikada Bilal Boutobba ile 1-0 öne geçti. Murat Şahin'in ekibinde Jonathan Okoronkwo, 26. dakikada durumu 2-0 yaptı.Hatayspor'da 37. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Okoronkwo geçti. Okoronkwo, penaltıda kaleci Deniz Dönmezer'i geçemedi ancak dönen topu tamamladı ve 38. dakikada durum 3-0'a geldi.Hatayspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.Konuk ekip Hatayspor, 56. dakikada Joelson Fernandes'in penaltısı ve 61. dakikada Bilal Bournemouth'nın golüyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından Hatayspor, 23 puana yükseldi. Adana Demirspor, -2 puanda kaldı. İki takımın da haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşmişti.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek.5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.10. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu:26. dakikada konuk takım skoru 2-0 yaptı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba, rakiplerini çalımladıktan sonra ceza sahasındaki Okoronkwo'yu gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:37. dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Okoronkwo'nun ceza sahasında Osman Kaynak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Ömer Faruk Turtay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.38. dakikada topun başına geçen Okoronkwo'nun vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı filelere yolladı:Atakaş Hatayspor, maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.56. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Boutabba'nın şutunda topun Burhan Ersoy'un eline temas ettiğini belirleyen hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fernandes yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:61. dakikada konuk takım bir gol daha buldu. Okoronkwo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:Karşılaşma, Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Yeni AdanaÖmer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak (Dk. 74 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak (Dk. 46 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Aksel Aktaş), Yusuf BarasıEmir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama (Dk. 58 Yiğit Ali Buz), Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 58 Abdulkadir Parmak), Massanga, Boutobba (Dk. 64 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 74 Baran Sarka) , Fernandes, Okoronkwo (Dk. 64 Deniz Aksoy)Dk. 10 ve 61 Boutabba, Dk. 26 ve 38 Okoronkwo, Dk. 56 Fernandes (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor): Dk. 51 Aksel Aktaş, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Dk. 65 Cemali Sertel, Dk. 90 Bamgboye, Dk. 90+3 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)