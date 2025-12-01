Hansi Flick'ten Atletico Madrid'e büyük övgü!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Flick, "Harika bir takıma karşı oynayacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri, harika bir oyun seviyeleri var ve yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirdiler." dedi.



Alman teknik adam, "Hücumda çok iyiler, bu yüzden onların maçlarını izlemekten keyif alıyorum. Ancak bizim de kalitemiz var ve bizim görevimi bunu göstermek." diye konuştu.



Barcelona ile Atletico Madrid, salı günü karşı karşıya gelecek.



