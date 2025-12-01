01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Hansi Flick'ten Atletico Madrid'e büyük övgü!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi rakipleriyle ilgili övgü dolu sözler kullandı.

01 Aralık 2025 18:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Atletico Madrid ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Flick, "Harika bir takıma karşı oynayacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri, harika bir oyun seviyeleri var ve yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirdiler." dedi.

Alman teknik adam, "Hücumda çok iyiler, bu yüzden onların maçlarını izlemekten keyif alıyorum. Ancak bizim de kalitemiz var ve bizim görevimi bunu göstermek." diye konuştu.

Barcelona ile Atletico Madrid, salı günü karşı karşıya gelecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
