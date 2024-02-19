Halkbank'ta hedef Şampiyonlar Ligi'nde yarı final

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını eleyerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halkbank 21 Şubat Çarşamba günü CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'nın Cucine Lube Civitanova takımını Ankara'da konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Rövanş maçı ise 28 Şubat'ta İtalya'da yapılacak.



Milli smaçör Mirza Lagumdzija, maçı ilişkin değerlendirmesinde İtalya'nın en önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını vurgulayarak, "Lube'yi anlatmaya gerek yok, çok güçlü bir takım. Ağabeyim dahil çok önemli oyuncuları var. Elbette biz de çok önemli oyunculara sahibiz. Taraftarımızın ve camiamızın desteğiyle iyi bir skor alıp İtalya'da turu geçmek istiyoruz. Hedefimiz önce yarı final sonra final." ifadelerini kullandı.



Kardeşler rakip olacak



Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler ilk kez bu seviyedeki organizasyonda rakip olacak.



Türkiye Voleybol Milli Takımı'nda da görev yapan kardeşlerden Adis Lube, Mirza da Halkbank forması giyiyor.





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