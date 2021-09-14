Halil Dervişoğlu'nun babasından imalı paylaşım

Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.Transferde döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak bir kez daha Galatasaray'ın yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu için babasından imalı bir paylaşım geldi.Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir." notunu düştü.Genç golcünün transferi hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Halil Dervişoğlu, 'Bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim FFP yüzünden kulübünün istediği şartları vermemiz mümkün değildi. Halil Dervişoğlu, kiralık olacaksa Galatasaray'a gitmenin daha uygun olacağını düşündü. Galatasaray'ı zaten uzun süre beklemiş. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.