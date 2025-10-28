Hakan Safi: 'Davasında haklı olanın acelesi yoktur'

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, ortaya çıkan hakem ve bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Safi'nin kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Davasında Haklı Olanın Acelesi Yoktur
Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapmış olduğu, bugüne kadar ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyan açıklamaları hiç şaşırmadan takip ettim. Kendisini göstermiş olduğu cesaret ve vermiş olduğu korkusuz mücadele için tebrik ediyorum.
Yönetimde olduğum dönemde Başkan Ali Koç ile birlikte savaş açtığımız bu yapı; bugün gelinen noktada tüm Türkiye'nin gözleri önüne, tüm çıplaklığı ile inkar edilemeyecek şekilde serilmiştir. O dönemde bize yaşatılanlar ve tecrübe ettiklerimizi asla unutmayacağım.
Türk futbolunu saran bu zehirli sarmaşık sarı lacivert duvara toslamış, Fenerbahçe bir kez daha dik duruşu ile o dönem kendisini eleştirenlerin bile bugün takdirini kazanmıştır. Son sözü Fenerbahçe söylemiş ve haklılığımız tescillenmiştir. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkmıştır.
Bugün görevde olmasam da kulübümüze desteğimi sürdürmeye devam edeceğim ve çubukluya akıtılan her damla terin arkasında olacağım.
Bu vesile ile bugünkü galibiyetten ötürü takımımızı tebrik ediyor, onlara olan inancımı bir kez daha yineliyorum."
