Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu!

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Farul Constanta Romanya Ligi şampiyonluğuna ulaştı.



Romanya Ligi Play Off Grubu'nda lider Farul Constanta, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Steaua Bükreş'i konuk etti.



Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Hagi'nin ekibi 2-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.



Mutlu sona ulaşan Farul Constanta'da 42'de Mateus Criciuma, 58'de Tudor Baluta ve 86.dakika'da Louis Munteanu attıkları gollerle galibiyeti getiren isimler oldu. Bükreş temsilcisinin golleri ise 8'de Adrien ve 17.dakikada Andrea Compagno'dan geldi.



Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Farul Constanta, yeni ismiyle tarihindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Daha önce Viitorul Constanta olarak mücadele eden ekip 2016/17 sezonunda da şampiyon olmuştu.



Galatasaray'ın efsanevi ismi Rumen teknik adam, bu şampiyonlukla teknik direkötrlük kariyerindeki toplamda 5. kupasını kaldırdı. Hagi daha önce Galatasaray'la Türkiye Kupası sevinci yaşarken, ülkesi Romanya'da da 3 kez kupa kazanmayı başarmıştı.







