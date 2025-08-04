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Hacıosmanoğl'ndan 1461 Trabzon Futbol Kulübüne ziyaret

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti

calendar 04 Ağustos 2025 20:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hacıosmanoğl'ndan 1461 Trabzon Futbol Kulübüne ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, Hekimoğlu Döküm Spor Tesislerinde Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu bir araya geldi. Ziyarette Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Bir süre antrenmanı izleyen Hacıosmanoğlu, teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarı diledi.



Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türk futbolu ve alt ligler hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Ziyaretin anısına Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu'na üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formaları hediye etti. 

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise Hacıosmanoğlu'na şilt takdim etti.

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