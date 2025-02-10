Guilherme'den hakem isyanı!

Konyaspor forması giyen Guilherme, Kayserispor maçında iptal edilen gollerinin ardından hakem isyanında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Guilherme'den hakem isyanı!
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10 Şubat 2025 14:16
Konyaspor'un kaptanı Guilherme, Kayserispor maçında iptal edilen gollerinin ardından hakemlere tepki gösterdi.

Guilherme, hakem kararlarıyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Ne zamana kadar acı çekeceğiz? Konyaspor camiası olarak bizlere söylesinler de bilelim. Otomatik ofsayt sisteminin bozulmuş olmasına rağmen otomatik ofsaytı bulmaya çalıştılar. Rakibe verilen avantajların yanında bize karşı yapılan hatalara ne zaman dur denilecek? Saha dışında oynanan oyunu saha içinde nasıl kazabiliriz?"


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