Göztepeli oyuncular, ameliyathaneden çıkamadı

Trendyol Süper Lig'de milli araya 37 puanla 7'nci sırada giren Göztepe'de bu sezon oyuncular ameliyathaneden çıkamadı.



Sürekli sakatlık haberleriyle sarsılan sarı-kırmızılılarda 5 oyuncu ciddi sakatlıkları nedeniyle ameliyat edildi. İlk olarak 4'üncü hafta sonunda ayak bileğindeki bağlarından sakatlanan santrfor Kubilay Kanatsızkuş ameliyathanenin yolunu tuttu. Deneyimli oyuncunun tedavi süreci yaklaşık 6 ay sürdü. Kubilay ağır sakatlığının ardından 23'üncü haftada deplasmanda oynanan Bodrum FK maçıyla sahalara döndü.



İkinci operasyona giren futbolcu orta saha Isaac Solet oldu. Beşiktaş deplasmanında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan oyuncu soluğu ameliyathanede aldı. Başarılı bir operasyon geçiren Orta Afrikalı oyuncu sezonu kapattı. Solet'in ardından sakatlık kabusunu golcü Datro Fofana yaşadı. Sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli forvet, Adana Demirspor maçında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat oldu. Fofana, sakatlığının ardından sezonu kapattı ve Göztepe 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.



TAHA'YA YÜZ OPERASYONU



Göz-Göz'ün genç stoperi Taha Altıkardeş, ilk devrede Mersin'de oynanan Hatayspor karşılaşmasında yüzüne çok sert darbe aldı. Sahada baygınlık geçiren oyuncunun kemiklerinden kırık oluştu. Yüzünden ameliyat olan Taha da uzun süre forma giyemedi. Göztepe'de bu kez sol bek Djalma Silva çapraz bağlarından sakatlandı. Samsunspor ile Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı sedye ile terk eden Djalma dün bıçak altına yattı. Djalma da sezonu kapatan isimlerden biri oldu.



