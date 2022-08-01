Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti

Göztepe, Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Emre Çolak'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2022 21:04
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Çolak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Deportivo La Coruna, Al-Wehda, VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formasını giydi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ