Göztepe derbi zaferi için kenetlendi

Düşme hattında yer alan ezeli rakibini yenerek Süper Lig yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılarda tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, forvet oyuncularının maça yetişebilmesi için de seferberlik ilan edildi. Sakatlığından dolayı bir türlü formasına kavuşamayan Senegalli golcü Mame Diouf'un bir aksilik olmazsa bu hafta takımla idmanlara başlayacağı, hasta olan Kubilay Kanatsızkuş'un da tamamen iyileştiği bildirildi.



Göz-Göz'de Çorum deplasmanında sarı kart cezalısı konumuna düşen Aliou Traore ise Altay'a karşı forma giyemeyecek. Göztepe, özellikle Stanimir Stoilov'un göreve gelmesiyle Gürsel Aksel Stadı'nda hiç puan kaybetmedi. Bulgar çalıştırıcı yönetiminde evinde 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar 12 puanı hanesine yazdırdı. Taraftarının önünde Tuzlaspor'u 2-0, Giresunspor'u 3-0, Eyüpspor'u 5-1 ve Ümraniyespor'u da 4-1 mağlup eden Göztepe, iyi bir performans ortaya koydu. Sezonun ilk yarısında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmayı Göztepe, Atınç'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.



