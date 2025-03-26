Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov farklı bir rotasyonla sahaya çıkacak.
Özellikle savunma ve orta sahada birçok oyuncusundan faydalanamayacak Bulgar çalıştırıcı, en çok sol kanat mevkisinde zorlanacak.
Bu mevkide oynayabilen Djalma Silva çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, İsmail Köybaşı ve Miroshi ise cezalı duruma düştü.
Elinde sol kanat futbolcusu kalmayan Stoilov'un 3-5-2 sisteminden vazgeçmeyi düşünmediği, sağ bek Ogün Bayrak'ı sola monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Orta alanda oynattığı Miroshi'nin yokluğunda ise Doğan Erdoğan'a şans vermesi beklenen deneyimli teknik adamın cezalı Nielsen'in yerine ise sağ kanatta Nazım Sangare'den faydalanacağı ifade edildi. Göztepe'de ayrıca tedavileri devam eden Solet ve Koray Günter de Trabzon'da forma giyemeyecek.
Göztepe'de Stoilov formül arıyor
Eksiklerle boğuşan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Trabzonspor deplasmanında zorunlu rotasyona gidecek.
Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov farklı bir rotasyonla sahaya çıkacak.
- 17:25 CANLI | Serdal Adalı konuşuyor
- 17:17 Hüseyin Yücel: "Sahaya çıkma Beşiktaş!"
- 17:03 Rıza Çalımbay: "Düşmeyi aklımın ucundan geçirmiyorum"
- 16:54 Nefes kesen maçta kazanan Zerenspor!
- 16:26 Fenerbahçe Opet, seride 1-0 öne geçti
- 16:24 Maradona'nın ölümüyle ilgili iddia: "Onu öldürdüler"
- 16:19 Ansu Fati'nin sözleşmesine 'Umtiti ayarı'
- 16:10 Nilüfer Belediyespor, sahasında hata yapmadı
- 16:06 Göztepe'de Stoilov formül arıyor
- 16:03 Manisa Basket'ten Avrupa'ya yenilgiyle veda
- 16:00 Petkimspor başaramadı
- 15:58 Premier Lig hakemleri ne kadar kazanıyor?
- 15:57 Karşıyaka'da basketbolda Çakı'yla beyaz sayfa açacak
- 15:33 Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek
- 15:03 A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Slovenya maçları kadrosu açıklandı
- 14:47 Beşiktaş iç sahada istikrarsız, Galatasaray deplasmanda yenilgisiz
- 14:36 Cassell: "Mevcut Celtics, 2008 şampiyonluk takımından çok daha yetenekli"
- 14:35 Durant, bu yaz Celtics'in takas hedefi olabilir
- 14:32 Şampiyon ÇBK Mersin'den Vali Toros'a ziyaret
- 14:31 LeBron: "Giannis, 70'lerde bir maçta 250 sayı atardı"
- 14:26 Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler golcülerde olacak
- 14:25 Türk motosikletçiler, Portekiz ve ABD'de yarışacak
- 14:21 Türk Cimnastiği 2028'de madalya için sahne alacak
- 14:14 A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kurası çekilecek!
- 14:08 Kadın futbolunda derbi heyecanı yaşanacak
- 13:47 Galatasaray'dan şampiyonluk kampı!
- 13:27 Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
- 13:27 TFF'de istifa kararı!
- 13:21 FIFA, Kulüpler Dünya Kupası ödüllerini açıkladı: Toplam 1 milyar dolar!
- 13:04 Okan Buruk'tan Morata'ya '10' numara görev
- 12:56 Galatasaray'dan Inaki Williams takibi!
- 12:49 Nihat Kahveci: "Beşiktaş'ı favori gösterebileceğim bir sebep yok"
- 12:46 Beşiktaş'tan açıklama: "Hakem açıklandıktan sonra..."
- 12:45 Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı
- 12:24 Nikola Vucevic, Bulls'tan ayrılmak istemiyor
- 12:23 Kyrie: "Sakatlandığımda, Kobe'yi düşündüm"
- 12:20 NBA, sahibi olduğu yeni bir Avrupa ligi kurmayı değerlendiriyor
- 12:16 NBA, 2025-26 sezonunda maaş sınırını %10 artıracak
- 12:10 Lillard'ın baldırında kan pıhtısı tespit edildi, sezon içinde dönmesi bekleniyor
- 12:07 Trabzonspor'da Banza hareketliliği!
- 12:02 Anadolu Efes'in konuğu Baskonia
- 11:56 Beşiktaş'tan derbiye büyük hazırlık!
- 11:55 Dzemaili'den Galatasaray'a büyük övgü
- 11:45 Derbinin kaderini 'duran top' çizecek
- 11:36 Solskjaer'den derbide savunmaya çekidüzen!
- 11:19 Jakobs döndü ama forma Eren'in
- 11:18 MHK'den hakem kararları için yeni sistem!
- 11:15 Okan Buruk'un derbi için zafer üçgeni
- 11:07 Beşiktaş'ta Paulista adım adım ilk 11'e
- 11:07 Gelecek sezon Fenerbahçe'de başrolde olacaklar!
- 10:51 Derbi uzmanı: Okan Buruk
- 10:43 Dursun Özbek derbinin primini belirledi
- 10:36 Solskjaer'den Masuaku'ya derbide özel görev!
- 10:24 Beşiktaş'a Jonas Svensson müjdesi!
- 10:21 Fenerbahçe, Manchester City'nin yıldızını gözüne kestirdi!
- 10:17 George Gardi'den Osimhen açıklaması
- 10:14 Beşiktaş'ta Chamberlain belirsizliği!
- 10:00 Galatasaray, şampiyonluk için kesenin ağzını açtı!
- 09:57 Edin Dzeko'dan Mourinho'ya sakatlık mesajı!
- 09:39 Semih Kılıçsoy, yine 'ümit' verdi
Ansu Fati'nin sözleşmesine 'Umtiti ayarı'
Premier Lig hakemleri ne kadar kazanıyor?
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
Bayern Münih'te Alphonso Davies ve Dayot Upamecano sakatlandı
Pique'den Real Madrid övgü!
Newcastle United'dan Kean hamlesi!
Sörloth: "Atletico'da çok rahatım"
Manchester United'ın yeni hedefi Kluivert
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
Babel: "Boey'in zamana ihtiyacı var"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!
-
2
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
-
3
TFF'de istifa kararı!
-
4
Fenerbahçe'de 2 yıldıza 7 büyük teklif!
-
5
Fenerbahçe'den Maximin'e af!
-
6
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!
-
7
Para hazır, karar Osimhen'in!
-
8
Beşiktaş'tan açıklama: "Hakem açıklandıktan sonra..."
-
9
Aston Villa, milli futbolcu Arda Güler'i takibe aldı
-
10
Edin Dzeko'dan Mourinho'ya sakatlık mesajı!