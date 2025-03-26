Göztepe'de Stoilov formül arıyor

Eksiklerle boğuşan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Trabzonspor deplasmanında zorunlu rotasyona gidecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Stoilov formül arıyor
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26 Mart 2025 16:06

Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov farklı bir rotasyonla sahaya çıkacak.

Özellikle savunma ve orta sahada birçok oyuncusundan faydalanamayacak Bulgar çalıştırıcı, en çok sol kanat mevkisinde zorlanacak.

Bu mevkide oynayabilen Djalma Silva çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, İsmail Köybaşı ve Miroshi ise cezalı duruma düştü.

Elinde sol kanat futbolcusu kalmayan Stoilov'un 3-5-2 sisteminden vazgeçmeyi düşünmediği, sağ bek Ogün Bayrak'ı sola monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Orta alanda oynattığı Miroshi'nin yokluğunda ise Doğan Erdoğan'a şans vermesi beklenen deneyimli teknik adamın cezalı Nielsen'in yerine ise sağ kanatta Nazım Sangare'den faydalanacağı ifade edildi. Göztepe'de ayrıca tedavileri devam eden Solet ve Koray Günter de Trabzon'da forma giyemeyecek.

 

 

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