Göztepe'de savunma hattı toparlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde dibe demir atan Altaş Denizlispor'u 5-0 yenen Göztepe'nin savunması toparlandı. Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar son 3 resmi maçta kalesini gole kapatmayı başardı. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-0 yenen Göztepe, ligde Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Gürsel Aksel Stadı'nda Denizlispor'u rahat geçen Göztepe, topladığı puanlarla Play-Off kapısına dayandı.



İzmir temsilcisinde taraftarın ağır eleştirelerde bulunduğu kaleci Ekrem Kılıçarslan da son maçlarda gösterdiği performansla takımına önemli katkılar sağladı. Özellikle Yeni Malatyaspor deplasmanında çok kritik hamlelerde bulunan Ekrem, Denizlispor müsabakasında da rakip futbolcuların nadir girdiği pozisyonlarda fırsat vermedi. Üçlü defans sistemi ile mücadele eden Göztepe'den defans stoperler Mihojevic, Arslanagic, Emir ve Atınç da form yakalamaya başladı.

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