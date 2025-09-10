Göztepe'de Doğan ve Bertuğ için geri sayım!

Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta karşılaşmasında pazar günü Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe transferde vites yükseltti.Transfer sezonunun bitimine 2 gün kala çalışmalarını yoğunlaştıran Göztepe, forvet, sol bek ve kaleci takviyeleri için geri sayıma geçti.Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, sarı-kırmızılıların uzun süredir gündemde olan milli futbolcular kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım için Rennes'le 5 milyon euro karşılığında anlaştığını iddia etti.L'Equipe, Göztepe'nin görüşmelerde son aşamaya geldiğini ifade ederek, "Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Göztepe'nin Türk oyuncuların bedeli için 5 milyon euro ödemesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic, İngiltere Championship takımı Bristol City'nin İrlandalı forveti Sinclair Armstrong ile temasları sürürken, Juventus'tan sol bek Jonas Rouhi'ye de talip olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 21 yaşında Fas asıllı İsveçli futbolcuyu kiralamak istediği ifade edilirken, Jonas Rouhi için Belçika kulübü Westerloo'nun da devrede olduğu ileri sürüldü.