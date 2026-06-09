Göztepe'de ayrılıklar sürecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ayrılık yaşanmaya devam edecek.

calendar 09 Haziran 2026 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de ayrılıklar sürecek
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de ayrılıkların süreceği ifade edildi.

Sezon bitiminde Brezilyalı stoper Heliton başta olmak üzere Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kaan'la vedalaşan sarı-kırmızılılarda, futbolcu satışı dışında 3 ya da 4 oyuncuyla daha vedalaşılabileceği kaydedildi.

İzmir ekibinde çapraz bağları kopan stoper Furkan, ara transferde gelip beklentileri karşılayamayan Ganalı orta saha Musah Muhammed ve Brezilyalı golcü Guilherme Luiz'in gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammed'in ve 2030 senesine kadar anlaşılan Guilherme'nin kiralanabileceği bildirildi.

Özellikle Muhammed için eski kulüplerinin istekli olduğu ve yakın zamanda 24 yaşındaki futbolcunun geleceğinin netleşeceği öğrenildi.

KAPTAN İSMAİL TEKNİK EKİBE

Göztepe, kaptanı İsmail Köybaşı'nı ise teknik ekipte değerlendirmeyi planlıyor.

Son 2 senedir yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı şekilde forma giyemeyen 37 yaşındaki tecrübeli sol bekin aktif futbolculuk kariyerini noktalayıp sarı-kırmızılılarda antrenörlük hayatına başlaması bekleniyor.

Sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un, karakterli duruşuyla tüm takım tarafından sevilen İsmail Köybaşı ile kesinlikle yola devam etmek istedikleri de gelen haberler arasında yer aldı.

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8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
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