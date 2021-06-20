Göztepe'de Ayew harekatı

Göztepe yönetimi, Swansea ile sözleşmesi sona eren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Ayew'i gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Ayew harekatı
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20 Haziran 2021 14:37
Göztepe, Beşiktaş'ın yerli yıldızı Umut Nayir'in ardından, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Andre Ayew'i de listesine ekledi.

Yönetim, scout ekibi tarafından kulübe önerilen Ganalı golcüyü de gündemine aldı. İngiltere Championship'te Swansea ekibinde forma giyen ve kontratı ay sonunda sona erecek olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya Göz-Göz menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti.

Yönetimin, transferi en kısa sürede çözüme kavuşturması bekleniyor. Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Ayew, Marsilya, Lorient ve West Ham United'ta da forma giydi.

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Göztepe, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kesti. Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için İzmir'e geleceği ifade edildi.

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