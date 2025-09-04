04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Göztepe Bertuğ Yıldırım'ı istiyor

Golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, Rennes forması giyen milli forvet Bertuğ Yıldırım'ı transfer listesine aldı. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 23 yaşındaki oyuncuyla temaslar sürerken, Beşiktaş maçının yine cuma gününe denk gelmesi taraftarın tepkisini çekti.

Süper Lig'de milli arada golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldı.
 
Fransa'nın Rennes takımında görev yapan 23 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı kaydedildi.
 
Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği oyuncu ve kulübüyle görüşen Sport Republic şirketinin önemli mesafe kat ettiği vurgulandı. Sarıyer'de yetişip Hatayspor'da vitrine çıkan Bertuğ Yıldırım, Antalyaspor'da kiralık olarak oynadı. Ardından Hatayspor'a dönen Bertuğ, rotasını Avrupa'ya çevirdi.
 
Fransa'nın Rennes takımına transfer olan oyuncu, geçen sezon ise La Liga ekibi Getafe'ye kiralandı. Getafe'de 22 maça çıkan Bertuğ 1 gol attı ve yaz döneminde Rennes'e döndü. Bu sezon ise Lig 1'de 1 maçta görev yapan Bertuğ, 3 dakika süre aldı. Bertuğ Yıldırım'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yakın zamanda tercihini yapacağı kaydedildi.
 
Bertuğ, A Milli Takım'da ise 6 müsabaka oynadı ve 3 gol atarak dikkat çekti. Göztepe, geçen sezondan golcüleri Romulo ve Emersonn'u satıp Kubilay'la yeniden anlaşmamıştı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerin yerine Brezilyalı Janderson ve 19 yaşındaki Ürdünlü İbrahim Sabra'yı almıştı.
 
BEŞİKTAŞ MAÇI CUMA GÜNÜ
 
Futbol Federasyonu ligde 5 ve 6'ncı haftaların programlarını açıklarken Göztepe 6'ncı haftada evindeki Beşiktaş maçını yine cuma günü oynayacak. Ligde 14 Eylül Pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'la 19 Eylül Cuma saat 20.00'de karşılaşacak. Henüz sezonun ilk haftalarında üst üste cuma maçlarına çıkan, deplasmandaki Karagümrük ve iç sahadaki Konyaspor karşılaşmalarını da cuma oynayan Göz-Göz'de taraftarlar Beşiktaş sınavının gününe tepki gösterdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
