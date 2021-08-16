Süper Lig'in ilk haftasında üst sıraları zorlama hedefindeki iki takımdan Antalyaspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erirken, iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.



Antalyaspor'a üstünlüğü getiren gol, 32. dakikada penaltıdan Fredy ile geldi. Karşılaşmada başka isabetli şutu olmayan Antalyaspor, oyunun uzatma bölümlerine kadar Göztepe'ye geçit vermeyerek üstünlüğünü korudu. Göztepe'de 90+2. dakikada sahneye çıkan Dino Arslanagic, attığı golle takımına puanı getirdi.



Göztepe, Süper Lig tarihinde açılış haftasını deplasmanda oynadığı 11 sezonun sadece 1'ine galibiyetle başlayabildi.



Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile zorlu bir sınava çıkacakken, Göztepe ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



28. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top, üstten auta çıktı.



31. dakikada Fredy'in pas verdiği Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.



32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





61. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.



65. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.



90+2. dakikada Berkan Emir'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Arslanagic, kafa şutuyla topu filelere gönderdi: 1-1.



90+3. dakikada Naldo'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini düşünen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını işaret etti. VAR odasından gelen uyarıyla kararını düzelten hakem Kol, Naldo'nun elle müdahalesinin ceza sahası dışında olduğuna işaret ederek, Göztepe lehine serbest vuruş verdi.



Stat: Antalya



Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç



Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk. 46 Milosevic), Wright



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Makana Baku), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 83 Brown Ideye)



Goller: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Arslanagic (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli, Dk. 71 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic, Dk. 88 Ideye, Dk. 90+3 Arslanagic, 90+4 Cherif Ndiaye (Göztepe)



