Göztepe Altınordu'nun kalecisine talip oldu

Spor Toto 2. Lige düştüğü için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Ali Emre Yanar'a Göztepe talip oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Göztepe Altınordu'nun kalecisine talip oldu
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21 Haziran 2023 14:28
Spor Toto 2. Lige düşen Altınordu'da bu sezon satılması gündemde olan kaleci Ali Emre Yanar ile Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi.

Altınordu'nun altyapısından yetişip son 2 sezonda 1'inci Lig'de 65 maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisinin cazip bir teklif sunulması halinde Göztepe'yle sözleşme imzalayacağı bildirildi.

GENÇ KALECİ DEVRALACAK

Altınordu ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci Ali Emre'nin transfer olması halinde İzmir ekibinde yeni sezonda 18 yaşındaki Serhat Öztaşdelen'in eldivenleri devralması bekleniyor. Göztepe, Altınordu'dan ayrılan sol bek Ali Dere ve sol kanat Metehan Mimaroğlu ile de ilgileniyor.

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