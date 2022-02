GM'lerin gözü, Dame, Mitchell ve Zion'ın üstünde!

NBA'deki yöneticilerin, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, Utah Jazz yıldızı Donovan Mitchell'ın ve New Orleans Pelicans forveti Zion Williamson'ın takımlarından takas istemeleri ihtimaline hazırlık yaptıkları iddia edildi.



Lig başkanı Adam Silver, tüm oyuncuların anlaşmalarına uymasını tercih edeceğini söylemiş olsa da, takas talepleri konusunda yapabileceği hiçbir şey olmadığını itiraf etmişti. Bu nedenle, Sports Illustrated'dan Howard Beck'e göre, yukarıda belirtilen üçlünün takımlarını birer hamle yapmaya zorlayacaklarına inanılıyor.



Lillard'ın Portland ile olan kontratının bitimine üç yılı kalırken, 137 milyon dolar da alacağı bulunuyor. Ancak takım, CJ McCollum'ı New Orleans Pelicans'a takas ettikten sonra bir revizyon başlatmıştı. Dame şimdiye kadar Portland'a sadık kalmış olsa da, Blazers ile şampiyonluk için rekabet edemeyeceğini düşündüğü takdirde, başka bir yere gitmek isteyebileceği düşünülüyor.



Zion ise bu yıl Pelicans'tan bir uzatma kontratı almaya uygun durumda olacak. Williamson, ayağından geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde bulunduğundan ötürü, bu sezon tek bir maç bile oynamamıştı. Bazı raporlar, üç yıllık bir süre boyunca yalnızca 85 kez forma giyebilen Zion'ın New Orleans'ta hayal kırıklığına uğradığını ve başka bir takıma katılmaya istekli olacağını iddia etmişlerdi.



Öte yandan Mitchell, Jazz'de oynamaktan mutsuz olduğu yönündeki birçok iddiayı yalanlamıştı ve özellikle de takımla 163 milyon dolarlık anlaşmasının ilk yılında olduğundan ötürü, bu üçlü arasında ekibini takasa zorlama ihtimali en düşük oyuncu olarak görülüyor.