Transfer çalışmalarında bir numaralı önceliği Victor Osimhen'e veren ve bir günde defalarca kez Napoli ile görüşen Galatasaray'a İtalyan ekibinden yine olumsuz yanıt geldi. Galatasaray bir teklif daha yaptı.



İLK TEKLİF REDDEDİLDİ!



Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye, ödemesi 5 taksitte yapılacak şekilde ve iki adet kredi mektubuyla birlikte 70 milyon euro teklif etti. Sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiren Napoli, Galatasaray'a 'Hayır' dedi.



İtalya'dan gelen haberlere göre Napoli, toplam 75 milyon euro'yu iki taksitte istedi ve her iki taksitin ödemesi için de banka teminatı (kredi mektubu) talep etti.

Öte yandan Napoli, Galatasaray'dan istediği bu teminatın, toplam tutarı da güvence altına almasını belirtti.Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi'nin başkan Dursun Özbek ile görüşten sonra bir kez daha Napoli ile masaya oturdu.Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.Galatasaray son teklifinin ardından Napoli'den gelecek cevabı beklemeye geçti.Victor Osimhen transferi için İtalya'da olan Abdullah Kavukçu, Galatasaraylı taraftarlara mesaj gönderdi.Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada "" ifadelerini kullandı.