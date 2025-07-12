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Fenerbahçe'nin genç yıldızları aynı evde buluştu!

Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Amara Diouf ve Abdou Aziz Fall için bir ev tutuldu. İki genç yetenek, aynı evde kalacak.

calendar 12 Temmuz 2025 12:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 12:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin genç yıldızları aynı evde buluştu!
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hareketli saatler geçirmeye devam ediyor. 

Sarı-lacivertliler, sadece kısa vadeli şampiyonluk kadrosu kurmuyor, geleceğe de yatırım yapıyor. 17 yaşındaki harika çocuk Amara Diouf ile daha önce sözleşme imzalayan Fenerbahçe, dün de Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı.

Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 18'lik Fall ve Diouf için ev tutuldu. İki süper yetenek, aynı evde kalacak.

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