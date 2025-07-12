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Beşiktaş, genç yetenek için Avrupa devleriyle yarışta

Beşiktaş, Hırvatistan'da forma giyen 18 yaşındaki Rodolfo Aloko'yu takibe aldı. Genç orta saha için Salzburg, PSV, Aston Villa ve Brighton da devrede.

calendar 12 Temmuz 2025 12:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, genç yetenek için Avrupa devleriyle yarışta
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da geleceğe yatırım yapabileceği genç yetenekleri takibe alıyor. 

Siyah-Beyazlılar, son olarak Hırvatistan ekibi Kustosija U19 takımında forma giyen Rodolfo Aloko'yu scout listesine ekledi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, hem altı hem de sekiz numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Genç yetenek, Beşiktaş dışında Avrupa'dan birçok kulübün de radarında. Salzburg, PSV, Aston Villa ve Brighton'un da Aloko'yu transfer listesine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, rekabetin yoğun olduğu bu transferde fırsat kolluyor.

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