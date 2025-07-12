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Kulüpler Dünya Kupası'nda final maçı heyecanı

MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev finalde, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmak isteyen PSG ile ikinci zaferini hedefleyen Chelsea, 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

calendar 12 Temmuz 2025 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: FIFA.com
Kulüpler Dünya Kupası'nda final maçı heyecanı
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde 13 Temmuz Pazar günü Chelsea ile Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşacak.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Fransa temsilcisi PSG, kulüp tarihindeki ilk Kulüpler Dünya Kupası için mücadele edecek.

Yarı finalde, beş kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan İspanyol devi Real Madrid'i 4-0 gibi net bir skorla eleyen Luis Enrique'nin öğrencileri, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından bu sezonki 5. kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.



Öte yandan, geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Chelsea, bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Enzo Maresca'nın öğrencileri, yarı finalde Brezilya ekibi Fluminense'yi Pedro'nun iki golüyle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

İngiliz temsilcisi, 2021-2022 sezonundaki finalde Brezilya ekibi Palmeiras'ı uzatmalarda kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk kupasına uzanmıştı.

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