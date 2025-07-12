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Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'e iki talip!

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic için ayrılık kapıda. Boşnak orta sahaya Süper Lig'den iki talip var.

calendar 12 Temmuz 2025 10:33
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'e iki talip!
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Beşiktaş'ta kadro yapılanması devam ederken, yeni sezon planlamasında yer almayan Amir Hadziahmetovic için ayrılık kapıda. 

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'daki kiralık sözleşmesi sona erdirilerek takıma dönen Boşnak orta saha, sezonun ikinci bölümünde önemli katkılar sunsa da, genişleyen orta saha rotasyonunda düşünülmüyor.

Beşiktaş'la yollarını ayırması beklenen 28 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den iki ekip devrede. Daha önce oyuncuyu kiralık olarak kadrosunda bulunduran Çaykur Rizespor, Hadziahmetovic'i yeniden renklerine bağlamak istiyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Rize temsilcisi, bu kez bonservisiyle birlikte oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

KOCAELİSPOR DA DEVREDE



Amir için devrede olan bir diğer ekip ise Kocaelispor. Yeşil-Siyahlılar da Boşnak oyuncuyu transfer listesine aldı ve resmi girişimlere hazırlanıyor.

Beşiktaş cephesi, oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, Hadziahmetovic'in kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

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