Fenerbahçe'de ayrılık sinyali: Mourinho izin verdi!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir kaç yıldız futbolcusuyla yollarını ayırmıştı. Yeni ayrılıklar da yakında yaşanabilir.
MOURINHO İZİN VERDİ
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun, her iki oyuncunun da ayrılığına izin verdi aktarıldı.
Bergamo temsilcisi, Szymanski için 10 milyon Euro ve Amrabat için de 15 milyon önererek toplamda 25 milyon Euro'luk bir teklifi Fenerbahçe'ye sunacağı belirtildi. Atalanta'nın yetkilileri, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile görüşmelere başlamak üzere İstanbul'a geleceği aktarıldı.
YÖNETİM EN AZ 35 MİLYON EURO İSTİYOR!
Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldızını 20 milyon Euro'dan, Szymanski'yi ise 15 milyon Euro'dan aşağıya göndermeye sıcak bakmıyor. Suudi Arabistan'dan Sofyan Amrabat için 20 milyon Euro'luk bir teklif geldiği öğrenildi.
OYUNCULAR ATALANTA'YA SICAK BAKIYOR
Al-Qadsiah'a yıldız oyuncusu Mateo Retegui'yi 70 milyon Euro'ya satma hazırlığında olan Atalanta, Sarı-lacivertlilerin istediği 35 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi. Szymanski ve Amrabat'ta, Atalanta'ya sıcak bakıyor.
MOURINHO İZİN VERDİ
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun, her iki oyuncunun da ayrılığına izin verdi aktarıldı.
Bergamo temsilcisi, Szymanski için 10 milyon Euro ve Amrabat için de 15 milyon önererek toplamda 25 milyon Euro'luk bir teklifi Fenerbahçe'ye sunacağı belirtildi. Atalanta'nın yetkilileri, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile görüşmelere başlamak üzere İstanbul'a geleceği aktarıldı.
YÖNETİM EN AZ 35 MİLYON EURO İSTİYOR!
Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldızını 20 milyon Euro'dan, Szymanski'yi ise 15 milyon Euro'dan aşağıya göndermeye sıcak bakmıyor. Suudi Arabistan'dan Sofyan Amrabat için 20 milyon Euro'luk bir teklif geldiği öğrenildi.
OYUNCULAR ATALANTA'YA SICAK BAKIYOR
Al-Qadsiah'a yıldız oyuncusu Mateo Retegui'yi 70 milyon Euro'ya satma hazırlığında olan Atalanta, Sarı-lacivertlilerin istediği 35 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi. Szymanski ve Amrabat'ta, Atalanta'ya sıcak bakıyor.