Karlıova'da geleneksel at yarışları yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde düzenlenen at yarışları, çevre illerden gelen vatandaşların katılımıyla büyük ilgi gördü.Karlıova ilçesinde geleneksel olarak yapılan at yarışları, bu yıl da devam etti. Daha önce Karlıova Kaymakamlığı tarafından da desteklenen etkinliğe bu yıl Karlıova Belediyesi ev sahipliği yaptı. 1960'lı yıllardan 2000 yılına kadar her yıl düzenlenen yarışlara, 23 yıl ara verilmiş, organizasyon 2023 yılında yeniden düzenlenmeye başlamıştı. Toklular Köyü yarış alanında düzenlenen yarışlara Kars, Muş ve Erzurum'dan çok sayıda yarışçı katıldı. Etkinlik boyunca, yarış alanında Karlıova Belediyesi'ne ait itfaiye aracı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.Toplamda 47 atın katıldığı yarışlar, 4 grup halinde gerçekleştirildi. Her grupta birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara altın ödülü ile kupa verildi. Birinci grupta Mehmet Karadeniz'e aitadlı at birinci olurken, ikinci sırayı Zülküf Akarsu'nun, üçüncülüğü ise Mehmet Derviş'e aitadlı at aldı. İkinci grupta birincilik Emrah Güler'inadlı atına giderken, ikinci Abdulkerim Yavaş'ın, üçüncü ise Erkan Gülmez'inadlı atı oldu. Üçüncü grupta Mustafa Yaşar'ınadlı atı birinci, Ali Öztürk'ünadlı atı ikinci, Ekrem Tiryaki'ninadlı atı üçüncü oldu. Dördüncü grupta ise Bülent Çelik'inadlı atı birinci, Ömer Karabağ'ın 'adlı atı ikinci, Erkan Çay'ınadlı atı üçüncülük elde etti.Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından takdim edildi. Yıllar sonra ilçede yeniden at yarışlarının yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Bingöl,dedi.