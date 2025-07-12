Galatasaray'da kaleye yeni aday De Gea!

Fernando Muslera'nın ayrılığıyla kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray, Fiorentina forması giyen David De Gea ile temas kurdu.
ADAYLARDAN BİRİ
Ter Stegen ve Yann Sommer ile temaslarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim David De Gea. Osimhen transferi için İtalya'da bulunan yönetim, İspanyol kalecinin de şartlarını sordu. Tecrübeli kalecinin Fiorentina ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PETROVIC PAHALI, PENA BEĞENİLMEDİ
Galatasaray'da öncelikli kaleci adaylarından olan Petrovic için Chelsea 25 milyon Euro civarında bir bonservis isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ter Stegen'in satın alma opsiyonuyla kiralanması ya da Yann Sommer'in uygun bir bonservisle alınması gündemdeydi. Inaki Pena ise Okan Buruk tarafından beğenilmedi,
KÜLLERİNDEN DOĞDU
Manchester United'tan ayrıldığı 2023-2024 sezonunu kulüpsüz geçiren De Gea, geçtiğimiz sezon Fiorentina'ya dönerek 42 maçta forma giydi.
ADAYLARDAN BİRİ
Ter Stegen ve Yann Sommer ile temaslarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim David De Gea. Osimhen transferi için İtalya'da bulunan yönetim, İspanyol kalecinin de şartlarını sordu. Tecrübeli kalecinin Fiorentina ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PETROVIC PAHALI, PENA BEĞENİLMEDİ
Galatasaray'da öncelikli kaleci adaylarından olan Petrovic için Chelsea 25 milyon Euro civarında bir bonservis isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ter Stegen'in satın alma opsiyonuyla kiralanması ya da Yann Sommer'in uygun bir bonservisle alınması gündemdeydi. Inaki Pena ise Okan Buruk tarafından beğenilmedi,
KÜLLERİNDEN DOĞDU
Manchester United'tan ayrıldığı 2023-2024 sezonunu kulüpsüz geçiren De Gea, geçtiğimiz sezon Fiorentina'ya dönerek 42 maçta forma giydi.