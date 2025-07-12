12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
17:00
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Galatasaray'da kaleye yeni aday De Gea!

Kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fiorentina forması giyen David De Gea'yı gündemine aldı.

calendar 12 Temmuz 2025 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 10:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kaleye yeni aday De Gea!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fernando Muslera'nın ayrılığıyla kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray, Fiorentina forması giyen David De Gea ile temas kurdu.

ADAYLARDAN BİRİ

Ter Stegen ve Yann Sommer ile temaslarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki son isim David De Gea. Osimhen transferi için İtalya'da bulunan yönetim, İspanyol kalecinin de şartlarını sordu. Tecrübeli kalecinin Fiorentina ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


PETROVIC PAHALI, PENA BEĞENİLMEDİ

Galatasaray'da öncelikli kaleci adaylarından olan Petrovic için Chelsea 25 milyon Euro civarında bir bonservis isteyince bu transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ter Stegen'in satın alma opsiyonuyla kiralanması ya da Yann Sommer'in uygun bir bonservisle alınması gündemdeydi. Inaki Pena ise Okan Buruk tarafından beğenilmedi,

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Manchester United'tan ayrıldığı 2023-2024 sezonunu kulüpsüz geçiren De Gea, geçtiğimiz sezon Fiorentina'ya dönerek 42 maçta forma giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.