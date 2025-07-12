Fenerbahçe'de fesih yakın: Lincoln Henrique!

Fenerbahçe, bir süredir farklı kulüplere kiralık olarak yolladığı Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapıyordu.
Brezilyalı oyuncuyla bu konuda anlaşma sağlandı ve hafta içinde sambacının bonservisi verilecek.
Lincoln Henrique'yle, Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ilgileniyor.
Brezilyalı oyuncuyla bu konuda anlaşma sağlandı ve hafta içinde sambacının bonservisi verilecek.
Lincoln Henrique'yle, Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Kocaelispor ilgileniyor.