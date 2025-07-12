12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
0-018'
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
19:00
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
18:00

Orkun Kökçü'den özel video; "Alemin gözü yaşlı..."

Benfica'dan çocukluk aşkı Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, uçaktan özel bir mesaj gönderdi.

calendar 12 Temmuz 2025 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 16:14
Haber: Sporx.com
Orkun Kökçü'den özel video; 'Alemin gözü yaşlı...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Hollanda'da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından İstanbul'a uğurlandı. Yolculuk sırasında Beşiktaş'tan paylaşım geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan videoda Orkun Kökçü "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" açıklamasını yaptı. Beşiktaşlı taraftarlar, 24 yaşındaki milli futbolcunun bu videosunu kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

Öte yandan Beşiktaş'a imza için yola çıkan Orkun Kökçü, saat 18:00'de başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'da olacak.



 


SERDAL ADALI'NIN AYAĞINI ÖPTÜ

Hollanda'da Orkun Kökçü'yü uğurlayan Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya büyük sevgi gösterilerinden bulundu.

Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın ayağını öptü.

Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, taraftarları selamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktılar.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.